Сборная Германии по футболу с 2027 года сменит экипировщика, сообщили в Немецком футбольном союзе. Одевать «бундесманшафт» будет не «родной» немецкий «Адидас», а американский производитель спортивных товаров «Найк».

Сообщается, что американцы предложили более привлекательные финансовые условия. При этом сумма семилетнего контракта с «Найк» не разглашается.

Сотрудничество «Адидас» и сборной Германии по футболу было одним из самых продолжительных в истории спорта. Немецкая команда одевалась в «Адидас» с 1950 года, практически сразу после того, как фирма была основана.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил агентству DPA, что не представляет национальную сборную без «трех полосок», назвав их частью немецкой идентичности.

В феврале глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия беднеет, не имея возможности обеспечить свой экономический рост.