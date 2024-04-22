Сезон работы студенческих отрядов стартовал на сельскохозяйственных предприятиях Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К примеру, отряды студентов из аграрных колледжей региона вышли на работу в хозяйствах ГК «Малино». Общий объем производства предприятия превышает 400 тысяч тонн в год. В составе — 16 предприятий.

«Каждый год хозяйства приглашают к себе на работу студенческие отряды, сезон работы которых продлится до конца ноября. Участие в работе принимают студенты различных профилей», - отметил зампред областного правительства — глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов.

По его словам, студенты также будут работать на предприятиях «СПК имени Ленина» в Луховицах, «Северка» и «Озеры» в Коломне, «Городище» в Ступино.