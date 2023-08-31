Сезон скидок: выяснилось, какие товары сильно подешевеют осенью

Цены на ряд товаров носят сезонный характер, поэтому есть смысл покупать многие из них тогда, когда на них меньше спроса. Как рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова, грядущей осенью можно ждать скидок на товары для дачи и отдыха на природе.

Разнообразная утварь и инструменты для работы на участке обычно раскупают весной и летом, а уже осенью продавцы распродают ранее закупленный на сезон товар по более выгодным ценам.

«На ведущих маркетплейсах уже сейчас скидки на дачный инвентарь, мебель для дачи, садовое оборудование достигают 50-60%. Примерно такую же тенденцию можно заметить при анализе цен на летнюю одежду и обувь», — отметила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница подчеркнула, что большая часть трикотажа, летней верхней одежды, плавательных принадлежностей и легкой обуви едва ли будут пользоваться спросом осенью, так как сезон практически завершен. Соответственно, скидки на данные позиции у ряда продавцов варьируются от 10% до 60%.

«Осенью отмечается и специальный праздник покупателей — Всемирный день шоппинга. Многие маркетплейсы начали готовиться к 11 ноября и анонсируют приуроченные к дате широкие распродажи. В скидочные шорт-листы попадают бытовая техника, электроника, товары для дома, косметика и одежда. Наибольшие скидки ожидаются в сам праздник, но и в последующие дни можно будет получить выгодные условия покупки целого ряда товаров», — подытожила Тарасова.

Ранее выяснилось, как постоянные скидки вредят бизнесу.