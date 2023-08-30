Выяснилось, как постоянные скидки вредят бизнесу

С каждым годом все больше людей решаются открыть собственный бизнес. Это хороший способ заработать и проявить на практике лидерские качества. Но часто начинающие предприниматели совершают много ошибок и ведут свое дело не так эффективно, как могли бы.

Основатель PR-агентства Елена Фоменко рассказала, какие ошибки допускают предприниматели, и почему покупатели отворачиваются от брендов.

«Люди не любят постоянные скидки и обманчивые акции. Если бизнес постоянно предлагает скидки, это подрывает его репутацию и уменьшает цену продукта в глазах клиента. Такие бренды обретают репутацию «дешевых», им перестают доверять», — рассказала Фоменко в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам бизнес-эксперта, покупатели любят экономить и всегда обращают внимание на выгодные предложения. Но они не хотят быть обманутыми. Ключевое правило скидок и акций — это честность и подлинность.

«Клиенты ценят, когда компания выполняет свои обещания и действительно предлагает выгодные условия. Чтобы человек возвращался снова и снова, предлагайте ему персональные акции на основе его покупок. Это создаст ощущение внимания и заботы», — пояснила собеседница издания.

Фоменко подчеркнула, что программы лояльности, скидки и другие предложения — это инструменты для установления долгосрочных отношений с покупателями. Не следует применять их для сиюминутного увеличения продаж.

«Также не советую тратить время на массовые email-рассылки. Почтовые ящики и так перегружены спамом, а здесь еще и неэффективный инструмент — реклама без учета индивидуальных потребностей», — добавила PR-агент.

По мнению эксперта, гораздо эффективнее работают страницы в соцсетях с качественным контентом. Особенно важно быть в контакте со своей аудиторией: устраивать интерактивные мероприятия и конкурсы.

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