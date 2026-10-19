Штраф ретейлерам за наценку: в Госдуме предложили создать Госкомцен

Депутат Миронов: наценка на социальные продукты не должна превышать 15%

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия» и фракцию в Госдуме, выступил с инициативой создать специальный государственный комитет по ценам, который бы контролировал стоимость продуктов в магазинах.

В разговоре с NEWS.ru он также предложил ввести штрафы для юридических лиц в размере до трех миллионов рублей за превышение допустимого уровня наценки. Поводом для таких мер стало сезонное подорожание продовольствия: только за последнюю неделю сентября цены на продукты (без учета фруктов и овощей) выросли на 0,5%. По мнению парламентария, в этих условиях необходимо активнее проверять ценовую политику торговых сетей и применять меры государственного регулирования. Для постоянного мониторинга и контроля рынка Миронов предлагает учредить отдельный орган с широкими полномочиями — Госкомцен, который мог бы пресекать спекуляции, необоснованные накрутки и сговоры, а при необходимости даже принудительно снижать стоимость товаров.

Миронов обратил внимание на противоречие между заявлениями ретейлеров и реальным положением дел. Торговые сети утверждают, что на социально значимые товары наценки минимальны и они едва ли не работают в убыток. Однако в руководстве Федеральной антимонопольной службы признавали: наценка на хлеб может достигать 60–100% и даже больше. По словам депутата, отсутствие государственного регулирования создает простор для лукавства и манипуляций. Поэтому «Справедливая Россия» настаивает на проверке реальных наценок розницы на базовые продукты и их ограничении. Предлагается законодательно закрепить жесткое правило: на все товары из перечня социально значимых розничная наценка не должна превышать 15% к закупочной цене. За нарушение этого порога юридические лица будут обязаны выплачивать штраф от одного до трех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что цены на 24 продукта начнут отслеживать по всей цепочке.

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