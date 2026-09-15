Цены на 24 продукта начнут отслеживать по всей цепочке: станет ли еда дешевле

С 1 января 2027 года в России начнут по-новому отслеживать формирование цен на 24 категории продуктов — от производителя и поставщика до магазина. В список вошли мясо, рыба, молочная продукция, яйца, масло, крупы, хлеб и основные овощи. Станут ли продукты после этого дешевле, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук, профессор Николай Головецкий.

«Главная задача нового механизма — не заставить цены сразу упасть, а разобраться, почему они резко пошли вверх. Это инструмент диагностики и точечного реагирования, а не прямой рычаг для мгновенного снижения стоимости продуктов», — рассказал Головецкий.

По его словам, новая система позволит государственным ведомствам получать больше информации о ценах, сделках, объемах реализации, доходах и расходах участников рынка. Это должно помочь увидеть, на каком именно этапе цепочки появляется резкий рост стоимости. Закон, подписанный в августе 2026 года, вступит в силу с 1 января 2027-го.

В утвержденный правительством перечень вошли говядина, свинина, баранина, мясо кур, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречка, макаронные изделия, картофель, свекла, лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста.

«Если мониторинг покажет, что на каком-то этапе действительно возникла необоснованная наценка, у государства появится возможность точечно отреагировать. Наиболее интересными в этом отношении могут оказаться овощи, мясо и масла, где стоимость заметно зависит от логистики и количества посредников», — отметил эксперт.

При этом рассчитывать на автоматическое снижение цен после запуска системы не стоит. Если продукты дорожают из-за объективного роста затрат на сырье, энергию или перевозки, один мониторинг эту проблему не устранит. А вот необоснованный рост стоимости на отдельном этапе цепочки может стать основанием для дальнейших мер со стороны контролирующих органов.

«Эффект будет проявляться постепенно. Механизм должен прежде всего сделать ценообразование более прозрачным и позволить отличать объективное подорожание от необоснованного. Поэтому ожидать, что с 1 января ценники в магазинах одномоментно пойдут вниз, было бы неправильно», — заключил Головецкий.

С начала года сахар уже вырос в цене более чем на 25%, и многие покупатели опасаются нового скачка стоимости продукта осенью. Однако ситуация на рынке пока не выглядит критичной: хороший урожай сахарной свеклы может сдержать дальнейший рост и даже создать условия для снижения цен. Экономист, доцент Российского государственного университета социальных технологий, член Общественного совета при Минобрнауки РФ Инна Литвиненко рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», чего ждать от цен на сахар в ближайшие месяцы и почему даже при стабильной стоимости сырья сладости в магазинах все равно могут стать дороже.