Штрафы за ПДД: поступления в казну сильно превысили прогнозы Минфина

Поступления в российскую казну от штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) значительно превзойдут ожидания. Согласно документам к законопроекту о поправках в бюджет текущего года, внесенному 12 мая, Минфин прогнозирует 52,8 млрд руб. вместо изначально планировавшихся 6,4 млрд руб, сообщили «Ведомости».

С начала года изменились размеры штрафов за превышение скорости (ст. 12.9 КоАП): диапазон вырос с 500–5000 руб. до 750–7500 руб. По оценкам разработчиков, штрафы в размере 500 руб. за превышение скорости на 20–40 км/ч составляли 73% от общего числа.

Также была скорректирована система льготной оплаты: скидка уменьшилась с 50% до 25%, но срок ее действия увеличился с 20 до 30 дней. Кроме того, теперь 25% штрафных поступлений направляются в федеральный бюджет, а не только в региональные, для чего были внесены изменения в Бюджетный кодекс.

Регионы используют эти средства для развития дорожной инфраструктуры и установки камер. «Ведомости» запросили у Минфина информацию о прогнозируемых поступлениях в региональные бюджеты в связи с изменениями в Бюджетном кодексе.

По информации «Ведомостей», Минфин также пересмотрел прогнозы поступлений по ряду налогов и сборов, включая ожидаемые доходы от нефтегазового сектора.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов отмечает, что для федерального бюджета, объем которого составляет около 40 трлн руб., эта сумма незначительна. Корректировки бюджета по штрафам носят скорее технический характер.

Он также напоминает, что в федеральный бюджет полностью поступают только штрафы, выписанные федеральными судьями или должностными лицами федеральных органов власти.

В соответствии с Бюджетным кодексом, основная часть средств направляется в региональные бюджеты субъектов Федерации, где было зафиксировано нарушение.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Хлусевич набрал штрафов за нарушения ПДД на полмиллиона рублей.