Защитник «Спартака» Хлусевич набрал штрафов за нарушения ПДД на полмиллиона рублей

Защитник сборной России и московского «Спартака» Даниил Хлусевич собрал за два года более 360 штрафов за нарушения ПДД, узнал портал «Постньюс».

Общая сумма взысканий составила 544 тыс. руб. Практически все штрафы футболист уже оплатил.

Большинство взысканий Хлусевич получил за превышение скорости (268 раз). Также его штрафовали за парковку в неположенном месте, несоблюдение требований дорожных знаков и нарушение разметки. Дважды Хлусевича поймали при проезде на красный свет.

Два года назад Хлусевич приобрел BMW X6 2021 года. Рыночная стоимость такого автомобиля составляет около 13 млн руб.

Контракт Хлусевича со «Спартаком» действует до конца следующего сезона, но «Спартак» готов с ним расстаться уже по окончании этого. При Деяне Станковиче футболист потерял место в основном составе и сыграл только в девяти матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €4 млн.

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