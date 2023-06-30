Склады для продуктов питания построят вблизи деревни Пуговичино

Министерство жилполитики Подмосковья уже выдало разрешение на строительство двух складов комплекса «Персирус» для размещения и хранения иранской пищевой продукции вблизи деревни Пуговичино Ленинского городского округа.

Ожидается, что застройщиками и инвесторами объекта выступят иранские и российские частные лица, инвестиции в проект составят восемьдесят миллионов рублей. Благодаря его реализации в муниципалитете будет создано двенадцать новых рабочих мест.

Общая площадь комплекса составит 960 квадратных метров. В рамках первого этапа строительства планируется возведение двух теплых одноэтажных складов. Завершить строительство планируется до конца лета текущего года.

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