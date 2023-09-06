Слишком зависимы: названа самая проблемная сфера российской экономики

Основными проблемами российской экономики являются зависимость от экспорта необработанного сырья и слабое развитие станкостроительной отрасли. Об этом рассказал Международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов.

В частности, по его словам, сейчас наблюдается большая зависимость от экспорта углеводородов, и она тормозит развитие внутреннего рынка, негативно сказывается на стабильности экономики страны и на ее стратегической независимости.

«Существует несколько основных подходов к решению проблемы технологического суверенитета России, среди которых — обновление технологий обрабатывающей промышленности, развитие внутреннего рынка товаров и услуг, увеличение экспорта несырьевой продукции, модернизация станкостроения и тяжелого машиностроения», — рассказал Вострухов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник уточнил, что в России необходимо налаживать собственное производство металлургического, горно-шахтного, крупноэнергетического, подъемно- транспортного оборудования, тяжелых станков, крупных морских и речных судов, локомотивов и вагонов, а также возрождать технологии тяжелого органического синтеза интермедиатов. Они дадут толчок в производстве сырья для химической и фармацевтической промышленностей.

«Несмотря на то, что акцентированная работа предстоит на всех перечисленных направлениях, особое внимание необходимо уделить возрождению и модернизации отрасли тяжелого машиностроения и тяжелого органического синтеза», — пояснил Вострухов.

Станкостроительная и машиностроительная отрасли в целом, по его словам, являются одними из наиболее сложных направлений, сотрудничество по которым было приостановлено западными компаниями. Так что здесь есть мощный стимул для реализации собственного научно-технического потенциала в машиностроительной отрасли.

А вот развитие синтеза базовых интермедиатов для фармацевтической и химической промышленностей, которая предусмотрена стратегией «Фарма-2030», добавил эксперт, не только даст толчок росту внутреннего рынка и увеличит количество рабочих мест на высокотехнологичных производствах, но и исключит зависимость России от китайского и индийского сырья.

«Сырьевой суверенитет в отраслях, смежных со здравоохранением — гарантия стратегической безопасности государства и здоровья нации на длительный период времени вне зависимости от международной политической ситуации», — подытожил собеседник.

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