Новый производственный корпус стекольного предприятия появится в подмосковном Долгопрудном

Одно из старейших предприятий стекольной промышленности «Мосавтостекло» планирует возвести новый производственный корпус в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщили в региональном Минжилполитики.

Отмечается, что в данный проект поступил на сопровождение персонального менеджера Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Объем инвестиций составит порядка пятисот миллионов рублей.

Ожидается, что площадь нового корпуса составит более десяти тысяч квадратных метров. Расширение позволит предприятию увеличить мощности и расширить производство стекольной продукции для высокоскоростных электропоездов, трамваев, дизель-поездов, автобусов и другой техники. Реализация проекта запланирована на 2026 год. Будет создано 40 рабочих мест.

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