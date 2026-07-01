Сливочное масло подешевело на четверть: данные АКОРТ

По данным председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, сливочное масло «первой цены» за год подешевело на 24,5% — сейчас его можно купить в торговых сетях примерно за ₽666,5 за килограмм. Стоимость молока жирностью от 2,5% сократилась на 5,2% и достигла отметки в ₽64,7 за литр.

Как пояснил Богданов, одной из главных причин удешевления стал рост производства товарного молока в стране — в 2025 году показатель увеличился более чем на 2%. Расширение предложения помогает удерживать цены на доступном уровне. Кроме того, поскольку молоко и сливочное масло относятся к социально значимым продуктам, торговые сети сохраняют на них минимальную наценку и целенаправленно вкладываются в поддержание этой категории товаров.