Сливочное масло подешевело на четверть: данные АКОРТ
АКОРТ: цены на масло и молоко снизились
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В России заметно снизились розничные цены на ключевые молочные продукты, сообщает РИА Новости.
По данным председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, сливочное масло «первой цены» за год подешевело на 24,5% — сейчас его можно купить в торговых сетях примерно за ₽666,5 за килограмм. Стоимость молока жирностью от 2,5% сократилась на 5,2% и достигла отметки в ₽64,7 за литр.
Как пояснил Богданов, одной из главных причин удешевления стал рост производства товарного молока в стране — в 2025 году показатель увеличился более чем на 2%. Расширение предложения помогает удерживать цены на доступном уровне. Кроме того, поскольку молоко и сливочное масло относятся к социально значимым продуктам, торговые сети сохраняют на них минимальную наценку и целенаправленно вкладываются в поддержание этой категории товаров.