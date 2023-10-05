Сотню соглашений о подготовке кадров для предприятий заключили в Подмосковье

Сто десять соглашений о подготовке кадров для предприятий заключили компании и колледжи в Подмосковье. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

Отмечается, что соглашения были заключены в рамках программы «Кадры для импортозамещения» между 96 предприятиями и 39 учреждениями сферы образования.

К концу года в области планируется заключить как минимум сто пятнадцать подобных соглашений.

В Подмосковье сейчас заявлено две сотни импортозамещающих проектов. Многие из этих компаний уже наладили взаимодействие с образовательными учреждениями.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что компании из Подмосковья вошли в число лучших экспортеров России.