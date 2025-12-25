Коллекционирование елочных украшений стало для некоторых не просто хобби, а инвестицией в произведения искусства. Среди самых дорогих экземпляров в мире неожиданно оказалась советская игрушка, способная составить конкуренцию изделиям из драгоценных металлов и камней, сообщила «КП».

Главным открытием аукционных торгов стала стеклянная фигурка девочки-циркачки Суок из сказки Юрия Олеши «Три толстяка».

Выпущенная в начале 1950-х годов, эту куколку продали за 1 384 854 руб., установив абсолютный рекорд стоимости для советских елочных украшений.

Несмотря на это, мировая вершина цен находится в другом сегменте. Бесспорным лидером является «Страусиное яичко», созданное для отеля Kempinski Bahia в Испании. Это украшение, покрытое золотом, алмазной крошкой и усыпанное бриллиантами, оценивается в $12 млн (около 969 млн руб.).

Столь же впечатляюще выглядят творения современных мастеров: красный стеклянный шар с золотой сеткой и бриллиантами от Krebs Glas Lauscha стоит 14,1 млн руб., а уникальная немецкая игрушка из так называемого «ртутного» стекла с серебряным напылением оценивается в $175 тыс. 14,1 млн руб.).

Особой страстью коллекционеров пользуются исторические экземпляры. Шар из белого золота, инкрустированный бриллиантами и рубинами от Hallmark Jewelers, хранящийся в британском аббатстве Титчфилд, стоит 2,1 млн руб.

За старинные немецкие шары Kugel с зеркальным покрытием конца XIX века, являющиеся иконой стиля, ценители готовы платить до ($20 тыс.) (1,6 млн руб.)

Ранее стало известно, что советские игрушки могут представлять опасность из-за радиоактивности.