«Фонящий винтаж»: россиян предупредили об опасности советских елочных игрушек

Советская эпоха оставила после себя не только культурное наследие, но и потенциально опасные предметы быта. Как пишет издание aif.ru, в СССР, в период увлечения «мирным атомом», массово производились вещи с использованием радиоактивных материалов, о вреде которых тогда еще не было достоверных данных.

Одними из самых коварных предметов могут быть старые новогодние украшения. Для создания эффекта свечения в темноте на них наносили краску с солями радия. Такие игрушки не имели защитного покрытия, краска со временем осыпалась, разнося микрочастицы радиоактивного вещества по дому.

Несмотря на хрупкость и редкость, эти артефакты до сих пор могут представлять угрозу, предупреждают эксперты.

До середины 1960-х годов радиевая краска широко применялась для создания светящихся в темноте шкал и циферблатов. Так, например, часы «Урал» выпускались на Челябинском часовом заводе. Краска с радием-226 давала характерное горчичное свечение.

Современные измерения показывают, что такие часы могут «фонить» с интенсивностью до 5000-10000 микрорентген в час.

Легендарный армейский компас Андрианова, выпускавшийся до 1965 года, также покрывался светящейся радиевой краской. Опасный экземпляр можно опознать по горчичному оттенку свечения и дате производства.

С 1950-х годов, а особенно в 1970-80-е, в СССР выпускали стеклянные изделия с добавлением оксидов урана или отходов атомной промышленности для придания красивого желто-зеленого цвета.

До середины 1960-х радием подсвечивали переключатели в военной и гражданской технике. Уровень излучения некоторых тумблеров мог достигать 2 рентген в час. В 1970-е в быту также могли оказаться радиоизотопные датчики дыма, содержащие плутоний-239.

Эксперты отмечают, что радиоактивных предметов из СССР не стоит панически бояться, но относится к ним стоит с осторожностью. Опасность представляют не сами вещи, а возможное попадание радиоактивной пыли внутрь организма или длительный тесный контакт (ношение на теле).

Если на чердаке вдруг нашелся подозрительный предмет (светится в темноте старым горчичным светом, имеет характерный цвет уранового стекла), лучше свести к минимум контакт с ним, не давать детям и при возможности проверить с помощью бытового дозиметра.

Если опасный уровень излучения подтвердится, стоит обратиться в специальные службы для утилизации такого предметы.

