США обвинили Китай в ущербе на $14 трлн из-за COVID-19

Пандемия COVID-19, охватившая мир в 2020 году и возникшая из-за утечки из биолаборатории в китайском городе Ухань, привела к тому, что американская экономика лишилась $14 трлн.

Это следует из опубликованного Белым домом документа, в котором описываются причины введения администрацией президента США Дональда Трампа пошлин в отношении Канады, Китая и Мексики.

Теперь для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25%, а на товары из Китая — 10%. Решение Вашингтона вызвало недовольство в Пекине. Власти Китая призывают США изменить свою позицию.

Ранее врач рассказал о метапневмовирусе из Китая, который добрался до России.