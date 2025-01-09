Врач рассказал о метапневмовирусе из Китая, который добрался до России

Врач-иммунолог Владимир Болибок назвал метапневмовирус схожим с ОРВИ и отметил, что эту заразу ежегодно фиксируют в России. Об этом специалист заявил в разговоре с каналом RT .

Метапневмовирус (HMPV) успели сравнить с коронавирусом и загадочной простудой после известий о росте заболеваемости в Китае. Однако на деле инфекция не такая страшная, считает Болибок. По его словам, вирус давно известен и в России.

«Это не редкость в России, он встречается каждый год, и количество заболевших держится на уровне 0,1% от общего количества всех заболевших ОРВИ. Раздули, не знаю почему», — прокомментировал врач.

Кроме того, по мнению специалиста вспышка произошла по какому-то конкретному региону Китая, а не по всей стране.

Напомним, метапневмовирус добрался из Китая до Казахстана, России и вскоре попал на Украину. Там фиксировали разное количество заболевших. Ранее о HMPVТ и его симптомах рассказывала терапевт Леонтьева, отмечая, что вакцины от этого вида вируса нет.