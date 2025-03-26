Путин назначил Масленникова заместителем секретаря Совбеза РФ

Вышел указ президента России Владимира Путина о назначении Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Этот документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

У Сергея Шойгу, который занимает должность секретаря Совбеза, есть семь заместителей. Теперь по указу главы государства появился восьмой заместитель. Им стал Александр Масленников.

«Назначить Масленникова Александра Владимировича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — указано в документе.

Ранее сообщалось, что Путин приехал в Национальный центр «Россия», где ему предстоит открыть съезд «Движение первых». Также российский лидер проведет заседание наблюдательного совета этой организации, где будут обсуждаться вопросы воспитания детей и молодежи.