Стало известно, как «пропажа» Jacobs отразится на рынке и россиянах

Нидерландская компания JDE Peet’s заявила, что намерена прекратить продавать свою продукцию под иностранными брендами на территории РФ. Некоторые россияне стали переживать, что останутся без любимых кофе и чая. По словам специалистов, опасения напрасны.

Кофейный гигант выпускает свою продукцию под такими брендами, как Jacobs, L’Or, Tassimo, Douwe Egberts, Pickwick, Senseo. Однако российским производителям вряд ли удастся занять нишу этой компании, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

«JDE Peet’s в реальности сохраняет свое присутствие на российском рынке, включая производство, и продолжит свою деятельность в следующем году. Речь идет только о ребрендинге, то есть создании локальных брендов для более полного обособления российского подразделения от головной компании», — объяснила экономист.

Новые марки уже не будут напрямую ассоциироваться с JDE Peet’s или с отдельными брендами, например, Jacobs или L’Or. Так можно сократить риски того, что покупатели за границей перестанут приобретать продукцию компании, которая продолжает работать в России.

«Поскольку российские активы компании JDE Peet’s не будут продаваться, наши производители кофе не получат особо значимого эффекта от их ребрендинга, и структура рынка останется в целом прежней», — подытожила Прикладова.

Ранее мы сообщали, что производитель кофе Jacobs выводит международные бренды из России.