Стало известно, кого россияне считают бедными

Россияне сами провели черту между бедностью и достатком. Согласно результатам опроса, проведенного агентством Rodin.Capital, в обществе сложились четкие представления о том, какой доход соответствует разным социальным категориям. Их представила «Газета.Ru».

Люди считают бедными тех, чей ежемесячный доход не превышает 50 тыс. руб. К среднему классу, по мнению респондентов, относятся люди, зарабатывающие от 50 до 150 тыс. руб. в месяц.

Выше среднего — доход от 150 до 300 тыс. руб., богатые — от 300 до 500 тыс. руб., состоятельные — более 500 тыс. руб. ежемесячно.

Опрос также показал парадоксальную картину финансового самочувствия: 45% россиян заявили, что удовлетворены своим уровнем доходов (за год их доля выросла с 42%). При этом они отмечают, что этих средств недостаточно для совершения крупных покупок, таких как автомобиль или квартира.

Реальная финансовая свобода остается уделом немногих. Полностью не испытывают никаких финансовых ограничений лишь 5% опрошенных (за год их доля увеличилась на 1%). Каждый второй респондент (50%) периодически сталкивается с нехваткой денег и вынужден чаще прибегать к займам, чтобы свести концы с концами.

