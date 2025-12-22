Прогноз правительства о курсе рубля назвали слишком мягким

Официальный прогноз правительства России о курсе доллара к рублю может не сбыться в заявленные сроки. Таким мнением с порталом Bankiros.ru поделился инвестиционный советник Алим Гонов.

Согласно Бюджетному прогнозу РФ до 2042 года, американская валюта должна достичь уровня в 133 руб. только через 17 лет. Однако эксперт считает эту оценку излишне оптимистичной и полагает, что указанный курс будет достигнут гораздо раньше.

По словам Гонова, для того, чтобы доллар стоил 133 руб. к 2042 году, российская валюта должна обесцениваться в среднем всего на 3% ежегодно.

Такой темп девальвации, по мнению инвестсоветника, был характерен для «золотого» периода 2000-2008 годов, когда экономика России росла опережающими темпами. Однако с 2008 по 2024 год реальная картина иная: рубль в среднем терял от 6 до 7% своей стоимости в год по отношению к доллару.

Исходя из этой статистики, Гонов предложил собственный сценарий. По его мнению, сначала должен произойти резкий возврат к равновесному курсу около 100 руб. за доллар.

После этого, если рубль продолжит девальвироваться уже историческими темпами в 5-6% в год, отметка в 133 руб. за доллар может быть достигнута уже в 2032-2033 годах.

Таким образом, по оценке эксперта, правительство может «опоздать» с реализацией своего прогноза примерно на 10 лет.

