Стало известно, на сколько увеличилось состояние миллиардеров РФ с начала года

Согласно «Индексу миллиардеров Bloomberg», опубликованному одноименным агентством, совокупное состояние самых состоятельных российских предпринимателей увеличилось с начала текущего года на $24,586 млрд. Данный индекс, в частности, базируется на оценке стоимости акций различных компаний.

Владимир Потанин, занимающий пост президента «Норникеля», согласно данным Bloomberg Billionaires Index, увеличил свое состояние на $3,83 млрд с начала года, достигнув отметки в $31,7 млрд. Алишер Усманов, акционер компании «Металлоинвест», являющейся крупнейшим производителем железной руды в России, за аналогичный период прибавил к своему капиталу $3,17 млрд, и теперь его состояние оценивается в $16,4 млрд.

Самые значительные финансовые потери понес Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК. Его состояние сократилось на $1,68 млрд и составило $24,1 млрд.

Агентство Bloomberg ведет и публикует «Индекс миллиардеров Bloomberg», включающий информацию о финансовом положении 500 самых богатых людей в мире, начиная с марта 2012 года.

Ранее сообщалось, что свадьба с журналисткой обошлась миллиардеру Безосу в $50 млн.