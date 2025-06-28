Свадьба с журналисткой обошлась миллиардеру Безосу в $50 млн

28 июня в историческом комплексе Арсенал в Венеции состоится свадьба миллиардера Джеффа Безоса и телеведущей и журналистки Лорен Санчес. Расходы на торжество составили около $50 млн, сообщает телеканал CNBC.

По словам президента регионального правительства Венето, в состав которого входит Венеция, Лука Дзайя, на свадьбу и различные мероприятия потребуется $47-56 млн.

На торжество приглашены около 200 гостей. Среди них дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, миллиардер Билл Гейтс, телеведущая Опра Уинфри, актер Леонардо Ди Каприо, певец Ашер и несколько Кардашьян др.

Ранее сообщалось о том, что Джефф Безос нашел выгоду в конфликте Трампа и Маска.