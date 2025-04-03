Стало известно о возможном серьезном подорожании техники Apple

Трамп ввел внушительные торговые пошлины на продукцию из 185 стран мира. При этом самые крупные тарифы пришлись на государства Юго-Восточной Азии. В то же время именно в этих странах производится фактически 90% всей продукции «яблочников». Вьетнаму придется оплачивать пошлину 46% от своей продукции, у Китая это значение равно 34%, у Индии — 26%.

Все это приведет к существенному возрастанию расходов у Apple. Существует серьезный риск, что руководство переложит эти издержки на конечного потребителя, подняв цены на свои товары.

Ранее на Западе сообщили, что указ президента США о введении 25-процентных пошлин на импорт машин и автозапчастей затронет тарифные коды всех компьютеров, выступающие одной из крупнейших категорий импорта США. В итоге указ затронет продукцию почти на $600 млрд.