«Стоимость может вырасти на 30–80%»: выяснилось, что подорожает из-за ввода акциза на медицинский спирт

В 2024 году власти РФ могут распространить акцизы на весь производимый в России спирт, включая медицинский. Эта мера необходима для борьбы с «теневым» рынком, пишет РИА Новости.

Как рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев, первопричиной возможного введения акциза, конечно же, является борьба с незаконным оборотом алкоголя и наличие громких случаев отравления спиртосодержащими жидкостями.

«В обороте находится большой объем медицинского спирта, который применяют не только в медицинских целях, но и для производства алкоголя путем разбавления и добавок, в парфюмерно-косметической отрасли и даже для производства пороха, ведь подакцизный спирт сильно отличается в цене от других спиртов — разница до 80% в стоимости», — уточнил Тимофеев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, потребность медицины в медицинском спирте — всего 1,6 млн декалитров, а на сегодняшний день производится более 6,8 млн декалитров.

«Технология учета оборота медицинского спирта в биоветеринарной отрасли практически отсутствует. Недобросовестные производители алкогольной продукции используют медицинский спирт как более дешевое сырье, не облагаемое акцизой. Большинство производителей спиртосодержащей продукции считают, что эта мера, конечно же, даст эффект контроля, но побочно вся выпускаемая продукция значительно удорожает», — рассказал экономист.

На предприятиях придется увеличивать штат сотрудников и вводить новые системы автоматизации и контроля, добавил собеседник.

«Следовательно, стоит ожидать подорожания лекарств и препаратов, лосьонов и косметики. Фармпроизводители отмечали, что стоимость лекарств может вырасти на 30–80%. Есть мнение, что простой народ и нерадивый производитель будут искать другие дешевые варианты спиртового сырья из-за сохранения у части населения низкого уровня доходов. И, скорее всего, вместо медицинского спирта будут использовать другое, возможно еще более худшего качества», — подытожил эксперт.

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