«Вред здоровью и даже жизни»: стало известно, как нельзя поступать с самогоном

В России с января по сентябрь 2023 года уничтожили 15,3 млн литров нелегального алкоголя, сообщила Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками. Такое большое число указывает на то, что в России по-прежнему остро стоит проблема контрафактного алкоголя и самогона.

Юрист Алла Георгиева рассказала, как распознать нелегальный алкоголь на полках магазинов и пояснила, в каких случаях допустимо самогоноварение с точки зрения закона.

Как распознать подделку

По словам юриста, нелегальный алкоголь выделяется своим внешним видом.

«На бутылке алкоголя российского производства должна быть специальная акцизная марка, которую выдает Росалкогольрегулирование», — пояснила Георгиева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как объяснила собеседница, на бутылке должны быть уникальный номер и графический код. Если на марке не указаны страна-производитель и наименование напитка, значит, перед вами подделка.

«Если сомневаетесь, проверьте марку с помощью приложения «АнтиКонтрафакт Алко», либо на сайте Федеральной службы по контролю за алкогольным рынком. Также о нелегальности говорят отсутствие лицензии на продажу, продажа на улице или иных нестационарных торговых точках», — отметила эксперт.

Георгиева подчеркнула, что нелегальный алкоголь может содержать суррогатный или технический спирт, яды и другие опасные для жизни и здоровья вещества.

Только для себя

Юрист указала на то, что закон запрещает продавать самогон и угощать им других людей.

Фото: [ freepik.com ]

«Это связано с тем, что людям, которые могут употребить такой самогон, может быть причинен вред здоровью и даже жизни. В то же время, самогон разрешено варить в небольшом количестве исключительно для личного потребления», — пояснила собеседница.

Она подчеркнула, что некачественные алкогольные напитки приводят к отравлениям и ослабляют иммунную систему. Нередко они вызывают психологические расстройства, а иногда даже приводят к смерти.

«Поэтому продавать алкоголь можно только официально. Для этого надо зарегистрироваться в налоговой, получить лицензию и соблюдать закон в области торговли алкогольной продукцией», — объяснила юрист.

При этом если будут установлены нарушения, есть вероятность административной или уголовной ответственности. К таким нарушениям относятся незаконные производство и оборот продукции, а также продажа алкоголя несовершеннолетним.

Ранее мы писали о последствиях ежедневного приема алкоголя.