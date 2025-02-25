В докладе «Запасы минеральных ресурсов Украины», подготовленном «Росконгрессом» и попавшем в распоряжение РИА Новости, отмечается , что Украина располагает некоторыми полезными ископаемыми, но их экономическая ценность составляет менее $500 млрд.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о том, что США рассматривают возможность получения от Украины не только редкоземельных металлов, но и нефти и других ресурсов.

Сумма компенсаций, которые США хотели бы получить от Украины за оказанную помощь, оценивается в $500 млрд.

«Украина обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, однако экономическая ценность этих ресурсов существенно ниже, чем сумма в $500 млрд, заявленная на переговорах с администрацией Белого дома», — сказано в докладе.

Эксперты обращают внимание на то, что реальная стоимость доступных запасов никогда не была точно определена, а геологические данные о ресурсах Украины в основном основаны на информации, собранной в советский период, когда активно проводились геологические исследования. После распада Советского Союза финансирование геологических исследований в стране было недостаточным, что привело к их нерегулярному проведению.

Итак, условия соглашения, о которых было объявлено Украиной и США, создают ситуацию, когда полное возмещение заявленных компенсаций в ближайшем будущем представляется маловероятным.

«Предварительные экономические оценки не подтверждают заявления о потенциальной высокой стоимости украинских ресурсов. Годовой объем мирового производства редкоземельных элементов оценивается приблизительно в $15 млрд, что эквивалентно стоимости лишь двух дней мировой добычи нефти», — пояснили в «Росконгрессе».

По мнению специалистов, даже если допустить, что Украина способна производить 20% от мирового объема редкоземельных элементов, это принесет доход не более $3 млрд в год.

Ранее Трамп заявил, что в обмен за вложенные деньги готов принять от Украины нефть и редкоземельные металлы.