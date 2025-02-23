Трамп сказал, что хочет получить от Украины в обмен за вложенные деньги

Президент США Дональд Трамп хочет вернуть деньги, которые были выделены на поддержку Украины.

Взамен он готов принять все, что можно получить от Киева, в том числе нефть и редкоземельные металлы.

Такое заявление американский лидер сделал в ходе выступления на конференции консерваторов (CPAC).

На встрече спецпосланника американского президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве вновь обсуждался вопрос о соглашении по редкоземельным металлам между США и Украиной.

Во время встречи обсуждалось обновление этого соглашения, и в настоящее время команда Владимира Зеленского работает над решением этого вопроса.

Ранее геолог Юрий Долотов заявил, что Киеву не хватит имеющихся запасов ископаемых для расплаты с США.