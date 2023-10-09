Строительство картофелехранилища на 3,5 тысячи тонн продукции завершается в Талдоме

Строительство крупного картофелехранилища, рассчитанного на три с половиной тысячи тонн продукции, завершается в Талдоме. Об этом сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Проект реализует семеноводческое хозяйство ООО «Валмикс». В строительство инвестировали более шестидесяти миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать в муниципалитете пятнадцать рабочих мест.

На территории объекта также планируется обустроить зону сортировки, отметили в ведомстве.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что подмосковные компании вошли в число лучших экспортеров страны.