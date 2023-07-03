Строительство съезда к деревне Носово близится к завершению на Лобненском шоссе, сообщили в подмосковном Минтрансе. В ближайшее время на участке начнут наносить дорожную разметку.

С открытием съезда станет возможным подъезд к жилым застройкам и промышленным предприятиям. Также улучшится транспортная доступность деревни.

В рамках реконструкции Лобненского шоссе обустраивают боковые проезды, пешеходную зону, пешеходные переходы в районе улиц Промышленной и 2-го Северного проезда.

Полное завершение работ запланировано на четвертый квартал текущего года.

Ранее глава региона Андрей Воробьев дал поручение держать на контроле ямочный ремонт в муниципалитетах области.