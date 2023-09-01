Стройматериалы дешевеют: почему выгодно покупать загородный дом осенью
Экономист Тарасова рассказала, какие скидки появятся на отделочные материалы
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Традиционно пик спроса на загородную недвижимость приходится на весну и лето, а вот к осени активность покупателей снижается. Об этом рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова.
По ее словам, в общем в плане загородной недвижимости на осенние покупки приходится около трети всех приобретений, а на весну-лето – около 70%.
«В связи со снижением спроса, по оценке риелторов, размер дисконта может достигать 10-20%. Ниже становятся и цены на строительные и отделочные материалы. Здесь также можно рассчитывать на дисконт до 15-20%», — пояснила экономист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
В этом году, подчеркнула собеседница, некоторого снижения спроса и, соответственно, снижения цен можно ожидать и в связи с новациями в финансовой политике государства.
«Как известно, недавно Центробанк поднял ставку рефинансирования, что очевидно отражается на стоимости заемных средств. Соответственно, желающих взять кредит на покупку загородной недвижимости на новых условиях станет меньше», — подытожила доцент.
Ранее мы рассказывали, какие товары сильно подешевеют осенью.