Стройматериалы дешевеют: почему выгодно покупать загородный дом осенью

Традиционно пик спроса на загородную недвижимость приходится на весну и лето, а вот к осени активность покупателей снижается. Об этом рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова.

По ее словам, в общем в плане загородной недвижимости на осенние покупки приходится около трети всех приобретений, а на весну-лето – около 70%.

«В связи со снижением спроса, по оценке риелторов, размер дисконта может достигать 10-20%. Ниже становятся и цены на строительные и отделочные материалы. Здесь также можно рассчитывать на дисконт до 15-20%», — пояснила экономист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В этом году, подчеркнула собеседница, некоторого снижения спроса и, соответственно, снижения цен можно ожидать и в связи с новациями в финансовой политике государства.

«Как известно, недавно Центробанк поднял ставку рефинансирования, что очевидно отражается на стоимости заемных средств. Соответственно, желающих взять кредит на покупку загородной недвижимости на новых условиях станет меньше», — подытожила доцент.

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