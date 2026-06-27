«Сумма удвоится»: Кому из пенсионеров повысят выплаты с 1 июля

С 1 июля 2026 года размер пенсионного обеспечения будет увеличен для двух групп россиян. Повышение коснется граждан, которым исполнилось 80 лет, а также лиц, оформивших I группу инвалидности. Об этом в интервью ТАСС сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста в июне текущего года, фиксированная часть страховой пенсии по старости будет удвоена автоматически, отметил он. Ее размер составит 19 168 рублей. Аналогичное правило действует и в отношении граждан, получивших I группу инвалидности.

Эксперт уточнил, что возможны случаи, когда человек, уже получающий страховую пенсию по старости в 80 лет, впоследствии становится инвалидом. В этой ситуации Социальный фонд России переводит такого гражданина на страховую пенсию по инвалидности.

«Эта пенсия рассчитывается по той же формуле, что и пенсия по старости: количество заработанных пенсионных баллов умножается на их стоимость плюс фиксированная выплата. Но ключевое отличие – в размере фиксированной выплаты, которая напрямую зависит от группы инвалидности», – рассказал Сафонов.

По словам профессора, для инвалидов I группы фиксированная выплата увеличивается вдвое относительно стандартной пенсии по старости. Кроме того, с 2025 года им также положена надбавка на уход. Гражданам со II группой инвалидности выплата устанавливается в обычном размере – 9 584 рубля. Для III группы фиксированная часть пенсии составляет 50% от базовой величины, отметил Сафонов.

Ранее сообщалось о том, что в пяти регионах России средняя пенсия превысила 37 тысяч.