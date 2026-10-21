Свежесть важнее бренда: Роскачество выяснило, как россияне выбирают рыбу

Каждый третий россиянин, а точнее 34% опрошенных, хотя бы раз в месяц покупает минтай — такие данные следуют из результатов опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества совместно с Финансы Mail .

Еще 39% кладут эту рыбу в корзину несколько раз в год, крайне редко это делают 17% респондентов, а вообще не покупают 9%, то есть минтай остается действительно массовым продуктом, а не нишевым выбором. Больше половины опрошенных (51%) берут мороженый минтай без головы, четверть (25%) — мороженое филе без кожи, 7% предпочитают готовое охлажденное филе, столько же выбирают мороженую тушку целиком. Основная причина выбора минтая для большинства граждан (45%) — доступная цена, для 14% имеет значение вкус, для 13% — универсальность блюд, которые можно из него приготовить, еще 9% считают главным критерием полезные свойства рыбы, столько же покупают ее по привычке с детства.

Важнее всего при выборе минтая для россиян его свежесть и качество — так ответила половина респондентов (50%), на втором месте по важности цена, этот критерий выбрал каждый третий (31%), на внешний вид и упаковку обращают внимание 7%, на известность производителя — только 1% опрошенных, а каждый десятый затруднился с ответом. На вопрос, чем бы вы заменили минтай, 41% респондентов ответили «другой рыбой», 26% не готовы отказываться от этого вида рыбы и продолжили бы ее покупать, еще 25% перешли бы на мясо.

Таким образом, минтай прочно держится в потребительской корзине благодаря цене и доступности, однако качество и свежесть для покупателя все же важнее бренда и упаковки, а отказ от него большинство заменило бы другой рыбой, а не мясом.

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