Не только лосось: три вида рыбы с омега-3, которые стоят дешевле

Лосось часто называют одним из главных пищевых источников омега-3, однако покупать его постоянно необязательно. Более бюджетными вариантами с хорошим содержанием этих жирных кислот могут стать скумбрия, сельдь и сардины. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала нутрициолог Мария Румянцева.

«Бюджетные варианты с хорошим содержанием омега-3 — это однозначно скумбрия, селедка и сардины. Причем эти варианты можно рассматривать не только в свежем виде, но и замороженные, консервированные», — отметила специалист.

При выборе рыбы имеет значение не столько ее цена, сколько регулярность появления в рационе. Скумбрия и сельдь относятся к жирным видам рыбы и содержат значительное количество омега-3. Сардины также могут быть удобным вариантом: их не нужно долго готовить, а консервы можно хранить дома и добавлять в салаты, бутерброды или гарниры.

«Замороженная рыба при правильном хранении также остается полноценным продуктом. Главное — не допускать повторной разморозки и обращать внимание на состав при покупке консервов. В случае с консервированной рыбой лучше выбирать варианты без большого количества добавок, а при необходимости учитывать содержание соли», — посоветовала нутрициолог.

По ее словам, омега-3 нужны организму, в частности, для нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной систем. При этом не обязательно каждый раз искать на прилавке именно лосось: скумбрия, сельдь и сардины позволяют включать рыбу в рацион чаще и при этом не переплачивать за продукт.