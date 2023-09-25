Сотрудники Мособлконтроля приняли участие в благотворительном забеге

Работники Главного контрольного управления Московской области участвовали в Благотворительном забеге «Самое время жить», приуроченный к Всемирному дню борьбы с лейкемией.

Мероприятие состоялось в воскресенье в столичном парке Победы на Поклонной горе. Все участники и зрители могли сдать кровь на типирование и вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга. Собранные средства пойдут на оказание помощи взрослым пациентам с онкологическими заболеваниями крови.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут производить редукторы для электропоездов.