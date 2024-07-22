Свыше 740 тысяч самозанятых зарегистрировались в Подмосковье

В Московской области зарегистрировались уже 743 тысячи самозанятых.

Число представителей этой категории граждан растет с каждым годом, сообщил спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов. Его слова приводит пресс-служба регионального парламента.

Данный налоговый режим очень удобен. Не нужно вести бухгалтерский учет и сдавать сложные налоговые декларации, отметил спикер Мособлдумы.

Он также напомнил, что для самозанятых предусмотрены меры поддержки, в том числе микрокредит по льготной ставке от регионального Фонда микрофинансирования и субсидия при выходе на маркетплейсы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину о развитии экономики в регионе.