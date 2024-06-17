Воробьев рассказал Путину о развитии экономики Подмосковья

Экономика Подмосковья развивается неплохо, в регионе продолжают строить индустриальные парки для реализации новых инвестпроектов. Об этом президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь. И наш отечественный бизнес тоже благодаря государственным программам и Фонду развития промышленности — промышленная ипотека может инвестировать и давать хороший результат», — подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что загруженность индустриальных парков в регионе достигает 87%. В связи с этим в Подмосковье планируют возводить новые. Их также оснастят колледжами, где будут готовить специалистов. Губернатор отметил, что президент помог в реализации проекта по строительству парка в Ленинском округе. В частности, оказал содействие в выделении земли из федерального имущества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.