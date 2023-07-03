Свыше миллиарда рублей погасили в качестве задолженности по арендной плате в Подмосковье

Свыше миллиарда рублей в качестве задолженности по арендной плате за недвижимость и участки, находящиеся в муниципальной собственности, погасили арендаторы в Подмосковье за первые пять месяцев текущего года.

Как сообщила глава областного Минимущества Наталья Адигамова, слова которой приводит пресс-служба ведомства, министерство проводит системную работу с должниками. Несвоевременность платежей за аренду земельных участков или помещений приводит к уменьшению доходной части местного бюджета.

Так, с начала года в бюджет муниципальных образований региона от взыскания задолженности по договорам аренды за земельные участки неразграниченной собственности поступило 913 миллионов рублей, за участки муниципальной собственности — 75 миллионов рублей и за муниципальное имущество — 86 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что оформить участок под нестационарный торговый объект можно будет за три недели.