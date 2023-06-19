Губернатор Подмосковья: оформить участок под нестационарный торговый объект можно будет электронно за три недели

В Подмосковье с 1 сентября изменится порядок предоставления мест под павильоны, киоски, ларьки, палатки. Теперь участок под них можно будет оформить в электронном виде всего за три недели. Данную тему обсудили на еженедельном ВКС с губернатором Андреем Воробьевым.

«Это тема, которая беспокоит жителей. Мы заинтересованы, чтобы быстрое удобное оформление мобильной торговли было и в парках. Вы знаете, что мы первые в стране это сделали, и наша работа была оценена Агентством стратегических инициатив», — отметил глава региона.

Если ранее сроки объявления конкурентных процедур доходили до двух лет, сейчас он сократится до шести дней. Аукционы также будут проводить электронно.

«До 1 сентября планируем оцифровать эту услугу. Соответственно это подача заявления в течение одного дня через РПГУ, рассмотрение заявки — 7 дней, принятие внутреннего нормативного акта в муниципалитете — 8 дней, и автоматически в течение 6 дней объявляются торги», — сказал глава областного Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

На ВКС также отметили, что в Подмосковье работают 13 крупных сетевиков, которые имеют более 6,4 тысячи магазинов (70% приходится на долю «Х5», «Магнита» и «Дикси»). К осени торговые сети планируют завершить ремонт свыше 1,3 тысячи объектов. На эти цели выделят 2,7 миллиарда рублей. Кроме того, в регионе продолжается работа по приведению в надлежащее состояние объектов несетевой розницы. Контроль здесь осуществляется с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья».

«Я хотел бы поблагодарить правоохранительный блок за вовлеченность. Наша задача — чтобы люди, которые занимаются данным бизнесом (а это малый бизнес, ИП), и дальше продолжали это делать. Но все должно соответствовать стандартам, вызывать у человека позитивные эмоции. В первой декаде октября посмотрим динамику, как меняется Подмосковье в части нестационарной торговли», — заключил Воробьев.

Ранее сообщалось, Андрей Воробьев посетил Отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского.