Торговая палата США назвала приоритетные для бизнеса санкции в РФ для отмены

В интервью РБК президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи поделился ожиданиями американского и иностранного бизнеса относительно приоритетных санкций для отмены.

Первым пунктом он назвал «авиационные» ограничения, которые препятствуют обслуживанию западных авиалайнеров в России и поставке комплектующих.

Эйджи подчеркнул, что снятие санкций в авиационной сфере, касающееся как запчастей, так и технической поддержки, является не только бизнес-интересом, но и гуманитарной необходимостью, поскольку в первую очередь затрагивает обычных граждан. AmCham Russia совместно с Франко-российской торгово-промышленной палатой работает над решением этого вопроса.

Во-вторых, компании-члены AmCham в России выступают за отмену запрета на инвестиции, введенного администрацией США весной 2022 года, а также аналогичных ограничений со стороны Евросоюза в определенных секторах российской экономики.

В-третьих, снятие санкций с российских банков необходимо для решения проблемы международных платежей, отметил глава AmCham Russia.

И наконец, бизнес заинтересован в отмене ограничений на поставку товаров, относящихся к категории предметов роскоши, включая косметику.

Ранее Минфин США анонсировал агрессивные санкции против России.