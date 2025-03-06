США заявили о готовности ужесточить санкции против РФ
Минфин США анонсировал агрессивные санкции против России
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Соединенные Штаты Америки заявили о готовности без колебаний ужесточить антироссийские санкции. Об этом в ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка заявил глава Министерства финансов США Скотт Бессент, сообщает Bloomberg.
Он подчеркнул, что при администрации Дональда Трампа санкции будут «использоваться недвусмысленно и агрессивно», в отличие от администрации Джо Байдена. Санкции дают США больше рычагов давления в процессе обсуждения мирного соглашения по Украине, подчеркнул он.
Именно под давлением США, добавил Бессент, власти Украины стали обсуждать вопрос заключения мира с Россией.
Ранее сообщалось о том, что в Белом доме не исключили возобновления военной помощи Украине.