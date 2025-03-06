США заявили о готовности ужесточить санкции против РФ

Соединенные Штаты Америки заявили о готовности без колебаний ужесточить антироссийские санкции. Об этом в ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка заявил глава Министерства финансов США Скотт Бессент, сообщает Bloomberg.

Он подчеркнул, что при администрации Дональда Трампа санкции будут «использоваться недвусмысленно и агрессивно», в отличие от администрации Джо Байдена. Санкции дают США больше рычагов давления в процессе обсуждения мирного соглашения по Украине, подчеркнул он.

Именно под давлением США, добавил Бессент, власти Украины стали обсуждать вопрос заключения мира с Россией.

Ранее сообщалось о том, что в Белом доме не исключили возобновления военной помощи Украине.