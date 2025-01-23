Трамп пообещал предпринять усилия для снижения стоимости нефти

Соединенные Штаты предпримут усилия, чтобы уронить цены на нефть. Такое обещание дал американский президент Дональд Трамп. Его слова привел ТАСС.

Новый глава Белого дома выступил по видеосвязи перед участниками экономического форума в Давосе. Он заявил, что будет просить Саудовскую Аравию, а также других участников ОПЕК, снизить цены на нефть.

«Если бы цена снизилась, то война России и Украины закончилась бы немедленно, прямо сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась», — указал он.

Трамп добавил, что украинский конфликт уже давно бы завершился, если бы цена на нефть была ниже. По этой причине ОПЕК безответственно относится к данному вопросу. Президент США напомнил, что Саудовская Аравия уже инвестировала в экономику Америки 600 млрд долларов. Он также заявил, что будет просить эту страну об увеличении инвестиций до одного триллиона.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Рютте обрадовался словам Трампа о возможном введении новых санкций в отношении России. Он заявил, что счастлив такое услышать от президента США. Генсек добавил, что европейцам надо присоединиться к Америке в такой точке зрения.