Рютте обрадовался угрозам Трампа ввести новые санкции в отношении РФ

То, что новый президент США пригрозил усилить санкции в отношении России, осчастливило генерального секретаря Северо-Атлантического альянса Марка Рютте. Об этом он сообщил телеканалу CNBC.

Рютте с большим энтузиазмом встретил слова нового главы Белого дома о том, что Соединенные Штаты могут ввести еще больше рестрикций против РФ.

«Я очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о готовности наложить еще больше санкций на Россию», — указал он.

Генсек также высказал надежду, что Евросоюз также присоединится к такой точке зрения и в случае чего введет дополнительные антироссийские санкции.

Ранее сообщалось, что Рютте предложил всем странам блока сократить свои социальные выплаты и расходы на здравоохранение. Сэкономленные деньги, по его мнению, должны быть потрачены на усиление своих армий. Переориентация бюджета якобы поможет укрепить безопасность региона в условиях современных вызовов.