Трамп пообещал ввести пошлины на все иностранные автомобили

Белый дом введет пошлину 25% на все автомашины, которые ввозятся в Америку. С таким заявлением выступил Дональд Трамп, его слова привело CBS News.

Американский лидер сообщил, что в Соединенных Штатах введут пошлину 25% на все автомобили, которые произведены за пределами страны. Предположительно, новый тариф начнет действовать уже начиная с 2 апреля. По мнению Трампа, это поможет развитию экономики страны. Зарубежные автоконцерны, чтобы снизить стоимость своей продукции, будут вынуждены открывать производства в США. Это неизбежно приведет к экономическому росту.

По оценкам Трампа, дополнительные пошлины на автотранспорт за два последующих года могут принести в бюджет Америки от $600 млн до $1 трлн. Новые тарифы затронут не только иностранные бренды, но и те американские компании, которые производят свою продукцию за пределами США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация проверит мессенджер Signal. Это произошло после скандала с утечкой данных об ударах американских Вооруженных сил по Йемену.