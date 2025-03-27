Трамп пообещал провести проверку мессенджера Signal

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация проверит мессенджер Signal после скандала с утечкой данных об ударах Вооруженных сил США по Йемену. Американский лидер допустил, что платформа может быть дефектной.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп назвал «охотой на ведьм» попытки раздуть скандал вокруг утечки данных об ударах американских ВС по позициям хуситов.

Напомним, в понедельник, 24 марта, редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего попал в чат для обсуждения ударов по позициям хуситов. Пентагон, комментируя ситуацию, заявил, что в чате не было никакой секретной информации.

Ранее американцы рассказали, как изменилась повседневная жизнь после прихода Трампа.