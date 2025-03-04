Трамп продолжил экономическую войну с Китаем и удвоил пошлины из-за фентанила

Американский президент Дональд Трамп вдвое увеличил тарифы на китайскую продукцию, подняв их с 10% до 20%. Соответствующее распоряжение опубликовали на портале Белого дома.

Причиной удвоения пошлин глава государства назвал неспособность китайских властей остановить приток синтетических опиатов, в частности, фентанила, в Соединенные Штаты. Трамп подчеркнул, что поставки фентанила представляют собой серьезную угрозу для безопасности страны.

Кроме того, президент США заявил о планах ввести с 4 марта таможенные сборы в размере 25% против Канады и Мексики. Исключением станут канадские энергоносители, для которых будет установлен тариф в 10%.

Ранее сообщалось, что США приостановили поставки военной помощи Украине. Данное решение будет действовать до тех пор, пока Трамп не убедится, что Киев настроен на мирные переговоры.