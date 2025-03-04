США приостановили поставки военной помощи Украине. Данное решение будет действовать до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не убедится, что Киев настроен на мирные переговоры. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что речь идет не о постоянном прекращении поставок, а лишь о временной приостановке.

Ранее сообщалось о том, что олигарх и американский экономист с мировой славой Джеффри Сакс заявил, что Европе давно пора повернуться к России, пресечь русофобию и позволить людям из стран Прибалтики говорить на русском языке свободно.