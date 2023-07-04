Три региональные дороги ремонтируют в Егорьевске в рамках нацпроекта

Ремонтные работы ведутся на трех участках региональной дорожной сети Егорьевска в рамках реализации нацпроекта. Об этом рассказали в подмосковном Минтрансе.

На двух участках – в деревне Тимошино и между Спасс-Леоновщиной и Назарово – близятся к завершению работы по фрезерованию старого покрытия, вскоре начнется обустройство нового.

Кроме того, ферезерование продолжается на участке возле Алферово. Эту дорогу ранее выбрали местные жители, проголосовав на сайте «Добродел».

В министерстве отметили, что дорожные участки ведут к образовательным, медицинским, культурным учреждениям, а также магазинам и отделениям почты.

Ранее в муниципалитете обновили покрытие на пяти участках региональной сети. В общей сложности по нацпроекту в этом году приведут в порядок девять региональных участков, общая протяженность которых превышает сорок пять километров.

Ранее глава региона Андрей Воробьев поручил держать на контроле проведение ямочного ремонта в области.