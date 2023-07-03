Триста пятьдесят квадратных метров складских помещений построили в подмосковном Воскресенске

Склад для хранения кабельной продукции и составляющих планируют открыть в городском округе Воскресенск. Минжилполитики Подмосковья уже выдало разрешение на ввод в эксплуатацию построенного объекта.

Отмечается, что застройщиком здания выступил индивидуальный предприниматель, который вложил в проект порядка двадцати пяти миллионов рублей. Ожидается, что помещение будет предоставляться в аренду компании, производящей телекоммуникационное и сетевое оборудование. На данный момент склад готовят к размещению товарной продукции.

Ранее стало известно, что Андрей Воробьев и Марат Хуснуллин обсудили вопросы социально-экономического развития Подмосковья.