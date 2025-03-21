ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
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Банк России решил оставить ключевую процентную ставку на уровне 21%. Решение принято во время заседания совета директора регулятора в пятницу, 21 марта. Такое значение ключевой ставки осталось третий раз подряд.
Это решение стало неожиданным для аналитиков и участников финансового рынка, которые в условиях текущей экономической ситуации ожидали повышения ставки до 23% и выше. Эксперты связывали эти ожидания с инфляционным давлением и необходимостью адаптации денежно-кредитной политики к меняющимся экономическим реалиям РФ.
Кроме того, сохранение ставки на прежнем уровне может свидетельствовать о том, что ЦБ предпочитает держать курс на стабильность, стремясь избежать резких колебаний в экономике.
В своем заявлении ЦБ отметил, что в дальнейшем будет внимательно отслеживать инфляционные риски и динамику экономической активности для принятия обоснованных решений по кредитной политике.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф допустил изменение в денежно-кредитной политики ЦБ России, однако отметил, что не знает, когда именно они произойдут.